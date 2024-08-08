В микроволновках обитают десятки типов опасных бактерий

Британские ученые установили, что в микроволновках встречаются бактерии десятков типов, в том числе опасные для здоровья. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Microbiology.

Специалисты из Университета Ноттингем Трент в Великобритании взяли образцы с внутренних поверхностей, дверных уплотнителей и панелей управления 30 приборов. 10 из них находились в местах общего пользования (например, в кафетериях), 10 – в лабораториях и 10 – в домах.

Ученые идентифицировали 747 различных видов бактерий, относящихся к 25 семействам. Наибольшее скопление микроорганизмов обнаружено на уплотнителях дверей микроволновок, что объясняется их редким тщательным очищением и возможным скоплением остатков пищи.

Некоторые микроорганизмы, обнаруженные в домашних печах, специалисты назвали потенциально опасными для здоровья. Однако в целом микробная популяция, обнаруженная учеными в микроволновках, оказалась не опаснее, чем на других кухонных поверхностях.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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