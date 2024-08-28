Лихорадка Западного Нила выявлена в 22 регионах России – Роспотребнадзор

В России лихорадка Западного Нила зарегистрирована в 22 регионах – пока фиксируются единичные случаи. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что показатель заболеваемости на сегодняшний день составляет 0,08 на 100 тыс. населения, что выше среднемноголетнего показателя на 13%. Группами риска по заболеванию являются люди с хроническими заболеваниями и люди старшего возраста.

В Роспотребнадзоре пояснили, что важным фактором увеличения выявляемости этого заболевания является то, что с прошлого года значительно усилилась работа в части мониторинговых исследований.

Санитарные врачи обратили внимание, что теплые погодные условия являются фактором, увеличивающим период жизнедеятельности кровососущих комаров, распространяющих заболевание. В основном лихорадка Западного Нила распространена в странах с жарким климатом, также эндемичными по данной инфекции считаются южные регионы России. Потепление климата способствует увеличению ареала обитания комара, способного переносить лихорадку – сегодня они встречаются в Центральной части России и Поволжье.

В конце июля три случая заболевания были выявлены в Рязанской области, еще три – в Волгоградской области.

Основные правила профилактики лихорадки Западного Нила: используйте репелленты, разместите на окнах антимоскитные сетки, фумигаторы. Следите, чтобы на дачах, балконах и лоджиях, не было емкостей с затхлой водой, избегайте нахождения в заболоченных местах. На природе носите закрытую защитную одежду. Эти же рекомендации следует соблюдать на отдыхе в странах с теплым климатом, в том числе в странах Европейского региона. При появлении признаков недомогания следует немедленно обратиться к врачу, пояснили в Роспотребнадзоре.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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