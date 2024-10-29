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Вторник, 29 октября 2024, 16:37 мск

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Власти Вологодской области хотят ввести частичный «сухой закон»

В Вологодской области разрабатывают законопроект, который предусматривает запрет на продажу алкоголя в определенное время в будние дни. Губернатор Георгий Филимонов пояснил, что ограничительные меры необходимы, потому что население вымирает.

Согласно инициативе, в Вологодской области с понедельника по пятницу продажа спиртного будет осуществляться с 12 до 14 часов дня, а в выходные и праздничные дни сохранится обычный режим торговли. В случае поддержки региональной думы нововведение вступит в силу с марта 2025 года.

«Мы запустили процедуру подготовки и внесения законопроекта, который ограничит розничную продажу алкоголя. Это взвешенное и абсолютно необходимое решение, – сообщил Филимонов в своем телеграм-канале. – Вологодчина и Русский Север вымирают. Только за год население области сократилось на 7,5 тыс. жителей. Страшные цифры. По масштабам – это целый муниципалитет».

Глава региона указал, что более 70% смертей среди жителей трудоспособного возраста связано с алкоголем. Речь идет о заболеваниях, авариях из-за вождения в пьяном виде, а также бытовых конфликтах.

«За год рост заболеваемости алкоголизмом вырос на 30%. Люди гибнут и становятся инвалидами в условиях мирной жизни, а не на фронте. В федеральном рейтинге трезвости регионов Вологодчина занимает позорное 71 место», – подчеркнул губернатор.

Вологда, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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