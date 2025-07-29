Уникальная российская вакцина от менингококка выйдет в оборот в 2027 году

Уникальная по составу российская вакцина от менингококковой инфекции станет доступна для применения в 2027 году. Сейчас препарат проходит клинические исследования. Об этом сообщает Федеральное медико-биологическое агентство России.

По информации ведомства, вакцина разработана Санкт-Петербургским научно-исследовательским институтом вакцин и сывороток ФМБА и производится на предприятия по полному циклу, начиная с этапа получения активной фармацевтической субстанции.

«На данный момент препарат находится на этапе клинических исследований, а уже к концу года планируется подача досье на регистрацию вакцины», – сообщили в ФМБА.

Вакцина имеет уникальный состав, включающий серотипы A, C, Y, W, а также рекомбинантный компонент B, который вызывает тяжелый сепсис в 30% случаев заражения и является самым распространенным в России. В агентстве ожидают, что вакцина выйдет в оборот в 2027 году.

Ранее сообщалось, что в России за пять месяцев 2025 года на 260% выросло число заражений менингококковой инфекцией. По данным комитет Госдумы по охране здоровья, зарегистрировано 1266 случаев, из которых 948 приходится на взрослых. Летальность заболевания сохраняется на уровне 15%. При этом объемы иммунизации населения сокращаются: число привитых снизилось с 841 тыс. в 2023 году до 518 тыс. в 2024 год. Вакцинация против менингококковой инфекции не включена в Национальный календарь прививок, а значит, не делается бесплатно.

Вопрос включения в Национальный календарь прививок вакцины от менингококковой инфекции недавно обсуждался на совещании в Госдуме с участием специалистов ФМБА России. Как заявил член думского комитета по охране здоровья Александр Румянцев, именно эту вакцину Всемирная организация здравоохранения выделяет в качестве приоритетной для включения в национальный календарь прививок.

Для включения такой вакцины в Национальный календарь прививок необходимо внесение поправок в федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». Это будет осуществлено по решению Минздрава РФ, когда на рынке появится отечественная вакцина от менингококковой инфекции, производимая по полному циклу в России, отметили в ФМБА.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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