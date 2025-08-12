Роспотребнадзор заявил о стабилизации ситуации с менингококком в России

Ситуация с менингококковой инфекцией в России стабилизировалась – за прошедшую неделю в стране зарегистрировано всего два случая заболевания. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Как отметили в ведомстве, групповые очаги заболеваемости в 2025 году регистрировались в основном среди трудовых мигрантов. При этом крупных очагов и широкого распространения инфекции не было допущено благодаря противоэпидемическим мероприятиям, включая вакцинацию. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что все выявленные очаги специалисты ликвидировали в максимально возможно короткие сроки.

В ведомстве уточнили, что циклические подъемы заболеваемости менингококковой инфекцией в среднем возникают через 10-30 лет. При этом заболеваемость в виде отдельных случаев у взрослых и детей наблюдается ежегодно.

Самым эффективным методом защиты от менингококка является вакцинация, которая проводится в соответствии с календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям, а также в рамках региональных календарей профилактических прививок, указали в пресс-службе. В настоящее время вакцинация проводится практически во всех регионах РФ.

Чтобы снизить риск заболевания, в ведомстве рекомендуют соблюдать простые правила личной гигиены, проводить текущие уборки и проветривание помещений, избегать контакта с людьми, имеющими признаки заболевания.

Ранее сообщалось, что в России за пять месяцев 2025 года на 260% выросло число заражений менингококковой инфекцией. По данным комитета Госдумы по охране здоровья, зарегистрировано 1266 случаев, из которых 948 приходится на взрослых. Летальность заболевания сохраняется на уровне 15%. При этом объемы иммунизации населения сокращаются: число привитых снизилось с 841 тыс. в 2023 году до 518 тыс. в 2024 году. Вакцинация против менингококковой инфекции не включена в Национальный календарь прививок, а значит, не делается бесплатно.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube