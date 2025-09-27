«Это не эстетическая проблема»: глава Минздрава РФ назвал ожирение эпидемией будущего

К 2030 году каждый второй взрослый человек в мире будет жить с избыточной массой тела, если люди не поменяют свои установки. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко на лекции федерального просветительского марафона «Знание. Первые». Министр назвал ожирение «эпидемией будущего».

По его словам, ожирение – это «не эстетическая проблема», а «заболевание, которое сложно модифицировать».

«Ни в коем случае нельзя говорить о том, что победить ожирение – это просто. Некоторым людям нужно помогать, в том числе медикаментозно, хирургически. Причем отрицать это как заболевание нельзя. Это не просто внешний вид человека, это заболевание», – сказал Мурашко.

Кроме того, ожирение – причина по меньшей мере 12 видов рака, указал министр. Также оно относится к группе заболеваний, которые ускоряют старение. Среди них также выделяют артериальную гипертензию, сахарный диабет второго типа и саркопению.

Ранее Мурашко сообщал, что в России число детей с ожирением в возрастной группе до 14 лет с 2018 года увеличилась на 36,1%. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Министр также отмечал, что почти 25% взрослого населения России страдает ожирением. По его словам, лишний вес есть у 20,6% мужчин и 27,4% женщин. Распространенность ожирения среди взрослых составляет 24,6%, уточнил Мурашко.

Москва, Наталья Петрова

