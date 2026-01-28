Вакцины нет, защита – в гигиене: врач дал инструкцию по профилактике вируса Нипах для туристов

Вирус Нипах, вспышка которого была недавно зафиксирована в Индии, представляет смертельную опасность из-за отсутствия лекарства и малой изученности. В Пироговском Университете Минздрава России рассказали, чем новый патоген отличается от коронавируса и какие меры профилактики стоит применять.

Вирус Нипах – это зоонозный вирус из семейства парамиксовирусов, который передаётся людям от животных (летучих лисиц, свиней), а также от человека к человеку. Основные зоны риска – страны Южной и Юго-Восточной Азии (Бангладеш, Индия, Малайзия, Сингапур).

Главная угроза нового вируса в чрезвычайно высокой летальности, отмечает доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета Мурад Шахмарданов. Лечение только симптоматическое и поддерживающее. Вакцины для людей нет, хотя несколько кандидатов находятся в разработке.

Нипах имеет широкий спектр клинических проявлений – от бессимптомного носительства до смертельного энцефалита, а длительный инкубационный период может достигать 45 дней, что чрезвычайно затрудняет эпидемиологический контроль и карантин.

Однако этот вирус не распространяется так быстро, как Covid-19, но он гораздо более смертелен. Его главная угроза – не массовая пандемия (в текущей форме), а высоколетальные вспышки с тяжелыми последствиями.

Так как вакцины от этого вируса нет, профилактика является ключевой. В странах Азии врач рекомендует избегать контакта с летучими лисицами и свиньями. Отказаться от употребления сырого финикового или пальмового сока, тщательно мыть и очищать фрукты. Соблюдайте строгую гигиену при уходе за больными животными или людьми. При приготовлении пищи тщательно проваривайте мясо. При посещении регионов, где были вспышки, лучше избегать рынков с животными.

