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Четверг, 8 апреля 2021, 14:06 мск

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В Нижневартовске полицейские обнаружили более 5 300 бутылок нелегального спиртного

Фото: УМВД России по Нижневартовску

В Нижневартовске полицейские изъяли из нелегального оборота более 5 300 бутылок водки и коньяка. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Нижневартовску подозреваемого в незаконном использовании средств индивидуализации товаров установили сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции городской полиции.

31-летний вартовчанин организовал на территории города реализацию немаркированной алкогольной продукции различных торговых марок. Партию крепких спиртных напитков мужчина хранил в арендованном складском помещении. Общий объем нелегального спиртного составил около 2,5 тыс. литров. В результате противоправных действий злоумышленника правообладателям товарных знаков причинен ущерб на сумму более 859 тыс. рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «незаконное использование чужого товарного знака» (ч.1 ст.180 УК РФ), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Нижневартовск, Иван Гридин

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