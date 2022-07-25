В Нижневартовске прокуратура проверит кавказца, который радовался, что на Украине «ловят русских»

В Нижневартовске прокуратура проводит проверку из-за инцидента в магазине – мужчина разбил пиво в торговой точке и оскорбил продавца и владельца магазина. Хулиган заявил, что разбил алкоголь, так как этого захотел, что убирать не будет, так как продавец русский. Также злоумышленник высказался о конфликте на Украине. ЧП случилось 23 июля 2022 года.

«Езжайте в Украину. Слава богу, в Украине вас по 50 тысяч каждый день ловят! Слава Украине, слава Америке!», – сказал мужчина. Видеозапись инцидента опубликована в группе «Мегаполис Югра» в телеграм-канале.

Мужчина также сообщил, что у него есть связи. «Попробуй меня заставить (убрать разбитые бутылки – прим.ред)! Чтоб чеченец стирал русскому?", – кричит на видеозаписи посетитель.

Судя по видео, конфликт возник из-за того, что мужчина не смог купить алкоголь в торговой точке – у него не оказалось средств.

«Прокуратура проверит соблюдение федерального законодательства в сфере противодействия экстремизму, даст оценку профилактической работе уполномоченных органов власти. При выявлении нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования» – говорится в сообщении надзорной инстанции.

Издание «Нефть.медиа» сообщает, что личность злоумышленника уже установлена – это Артур Ильясханов 1985 года рождения. Он приехал в ХМАО из Дагестана, на личной страничке «ВКонтакте» указан город Каспийск. Как рассказал источник NEFT, сегодня состоялся суд, его оштрафовали на 30 тыс. рублей за дискредитацию Вооружённых сил России и также выписали штраф в 2 тыс. за разбитые бутылки.

Ранее резонансный конфликт произошёл в Сургуте. Жительница города Рая Мамедова поругалась с соседом, в общедомовой чат она отправила сообщения с нецензурной лексикой, в которых оскорбляет всех русских людей. В отношении неё возбудили уголовное дело.

Нижневартовск, Наталья Ефремова

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