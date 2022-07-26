Кавказца, который кричал «Слава Украине и Америке» в Югре, арестовали на 15 суток

Хулигана Артура Ильясханова, который кричал в магазине Нижневартовска «Слава Украине и Америке», арестовали на 15 суток. Такое решение принял городской суд. Об этом сообщает телеграм-канал «Мегаполис Югра» из зала суда 26 июля 2022 года. По сведениям канала, обжаловать это решение г-н Ильясханов не будет.

Арест стал наказанием за административное нарушение – возбуждение ненависти или вражды (20.3.1 КоАП РФ).

Ранее его также оштрафовали за дискредитацию вооружённых сил России и за хулиганство.

25 июля в Сети появилась запись его извинений. Дебошир заявил, что не соображал, что говорил, так как был нетрезвым.

Несколько дней назад он устроил скандал в магазине Нижневартовска. Разбил 2 бутылки пива и повздорил с продавцом. Продавец снял его на видео. На записи Ильясханов уверяет, что он чеченец и не будет «стирать за русскими». А также выражает радость по поводу того, что русских на Украине «ловят».

Нижневартовск, Наталья Ефремова

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