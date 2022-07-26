Кавказец, кричавший «Слава Украине и Америке» в Нижневартовске, извинился

Хулиган Артур Ильясханов, который разбил пиво в магазине Нижневартовска и кричал «Слава Украине», извинился. Видео его извинений опубликовано в телеграм-канале «Мегаполис Югра» 25 июля 2022 года.

На съёмках он рассказывает, что причиной его некрасивого поведения стало то, что он употреблял алкоголь и в результате не соображал, что говорил.

Напомним, он сообщил продавцу магазина, что не станет убирать разбитое пиво, так как «чеченец никогда не будет стирать за русскими». Также он выразил радость от того, что на Украине «по 50 тысяч каждый день ловят [русских]».

«22 июля я прибыл в Нижневартовск. Встретился с друзьями и коллегами. Выпил изрядно и повёл себя неподобающе. Начал высказывать ненужные нелестные слова в адрес, можно сказать, всей страны. Приношу извинения перед всей страной, что я такого наговорил», – сказал мужчина на видео.

Почему он ранее называл себя чеченцем – не вполне ясно, так как на видео с извинениями он объясняет, что прибыл в Югру из республики Дагестан (г.Хасавюрт).

Г-н Ильясханов уверяет, что знает армейское дело и готов «защищать Родину».

Ранее стало известно, что его оштрафовали на 30 тыс. рублей за дискредитацию вооружённых сил РФ, а также за хулиганство.

Нижневартовск, Наталья Ефремова

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