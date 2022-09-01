В югорских городах «Лукойла» пока не отменяют праздники из-за смерти Маганова

В Когалыме, Лангепасе и Урае не собираются отменять праздничные мероприятия (День города, День нефтяника) в связи с гибелью председателя Совета директоров ПАО, «Лукойл» Равиля Маганова.

«Никаких изменений нет, День города состоится», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации Когалыма. В мэриях Урая и Лангепаса сказали, что не поучали никаких распоряжений, отменяющих торжества.

Между тем, по данным агентства NEFT, из-за смерти Маганова «Лукойл» отменяет все праздничные мероприятия, посвященные Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Напомним, топ-менеджер «Лукойла» скончался утром 1 сентября в Москве после падения из окна шестого этажа Центральной клинической больницы.

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

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