Власти «лукойловских городов» в ХМАО изменили программы празднования Дня нефтяника из-за смерти топ-менеджера компании

Власти «городов «Лукойла» в ХМАО всё-таки внесли изменения в программы празднования дня работников нефтяной и газовой промышленности из-за смерти топ-менеджера «Лукойла». Председатель совета директоров «Лукойла» Равиль Маганов погиб 1 сентября утром, он упал из окна больницы в Москве, где проходил лечение.

Власти Урая отменили празднование, перенеся его на неопределённый срок. Об этом сообщила местная администрация «Вконтакте». «Уважаемые урайцы, в связи с трагическим событием принято решение о переносе праздничных мероприятий, посвящённых Дню работников нефтяной и газовой промышленности. О времени и формате их поведения администрация Урая сообщит дополнительно в СМИ и соцсетях»,– указали местные чиновники. День города в этом году урайцы отмечали в день молодёжи, пояснили представители местной администрации.

Власти Когалыма вечером в пятницу 2 сентября сообщили об изменении в программе празднования Дня нефтяника 4 сентября. В частности, не будет поздравления «нефтяного ведомства» вместе с поздравлением главы города. Вероятно, речь идёт о поздравлениях компании «Лукойл».

В Лангепасе сегодня должны были состояться торжественные мероприятия в честь Дня работника нефтяной и газовой промышленности – их перенесли. Точная дата будет известна позднее, отметили в пресс-службе городской администрации. Программа Дня города, который намечен на 10 сентября, пока остаётся в силе. Однако не исключено, что и в ней будут изменения.

Урай, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»