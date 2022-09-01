«Лукойл» подтвердил смерть председателя СД Маганова

В компании «Лукойл» подтвердили смерть председателя совета директоров Равиля Маганова. В структуре сообщили 1 сентября 2022 года, что он «ушёл из жизни после тяжёлой болезни». Официальное сообщение предприятия опубликовано на сайте «Лукойла».

«Равиль Ульфатович внёс неоценимый вклад не только в развитие компании, но и всей российской нефтегазовой отрасли. Начав работу с должности оператора нефтепромысла, уже через несколько лет он возглавил производственное объединение «Лангепаснефтегаз» – одно из трёх добывающих предприятий, с которых началась история «Лукойла». На протяжении многих лет Равиль Ульфатович Маганов стоял во главе блока геологоразведки и добычи углеводородов в качестве первого исполнительного вице-президента. В 2020 году избран председателем СД»,– говорится в сообщении компании.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники сообщал о том, что г-н Маганов выпал из окна палаты Центральной клинической больницы (ЦКБ) в Москве.

Москва, Наталья Ефремова

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