В Югре завершено расследование дела Раи Мамедовой, оскорбившей русский народ

В Сургуте завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летней уроженки Азербайджана Раи Мамедовой, оскорбившей русскую нацию. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.«а» ч.2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства по признакам национальности).

«В период с 12 по 29 июня текущего года обвиняемая, желая унизить достоинство неопределенного круга лиц русской национальности, в том числе в связи с отношением к религии и местом происхождения, не относящимся к Кавказскому региону, желая возбудить ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, используя в качестве повода для проявления своих взглядов и убеждений малозначительный конфликт с соседом, во время общения в домовом чате одной из социальных сетей публично высказала путем публикации текстовых сообщений и аудиофайлов оскорбления и угрозы применения насилия в отношении оппонента, а также неопределенного круга лиц русской национальности, акцентируя внимание на их этническую принадлежность», – напомнили фабулу в СУ СКР по ХМАО.

Рая Мамедова вину признала и раскаялась в содеянном. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, Раю Мамедову будут судить за оскорбления в адрес русского народа. Женщина, которая является матерью троих детей, отправляла в домовой чат сообщения с угрозами и ненормативной лексикой в адрес своего соседа, которые содержали оскорбление всей нации. Ей не понравилось, что сосед выложил в этот же чат видеоролик с подростками, среди которых были ее дети. Мужчина заподозрил несовершеннолетних в порче общедомового имущества, в частности, лифта, и попросил родителей провести воспитательную беседу.

Муж Раи Мамедовой – Самир Мамедов проходит по делу жены свидетелем. Ранее он был осужден за распространение экстремистской символики и ждет депортации из страны.

Сургут, Ольга Федорова

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