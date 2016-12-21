Освобождены российские моряки, захваченные пиратами в Бенине

Публикации за 21.12.16

Российские моряки, захваченные пиратами у берегов республики Бенин, освобождены. Об этом сообщило посольство России в Нигерии в своем твиттере.

Дипредставительство также выразило признательность всем, кто принимал участие в вызволении российских граждан из плена.

О захвате греческого судна «Сароник Бриз» с 18 российскими моряками и двумя украинцами на борту в конце ноября сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Посол Бенина в России Анисет Габриэль Кочофа подтвердил инцидент.

1 декабря посольства России в Бенине Нина Абрамян уточнила, что пираты покинули судно и направились в сторону Нигерии, забрав с собой трех заложников – российских граждан: капитана, механика и повара.

Москва, Светлана Петрова

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