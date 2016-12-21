NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Скандалы и происшествия

■■■■■■■■■

Публикации за 21.12.16

Освобождены российские моряки, захваченные пиратами в Бенине

Освобождены российские моряки, захваченные пиратами в Бенине

Российские моряки, захваченные пиратами у берегов республики Бенин, освобождены. Об этом сообщило посольство России в Нигерии в своем твиттере.

Дипредставительство также выразило признательность всем, кто принимал участие в вызволении российских граждан из плена.

О захвате греческого судна «Сароник Бриз» с 18 российскими моряками и двумя украинцами на борту в конце ноября сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Посол Бенина в России Анисет Габриэль Кочофа подтвердил инцидент.

1 декабря посольства России в Бенине Нина Абрамян уточнила, что пираты покинули судно и направились в сторону Нигерии, забрав с собой трех заложников – российских граждан: капитана, механика и повара.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 21.12.16

В Севастополе из автобуса на ходу выпала пассажирка. Очевидцы разыскивают пострадавшую. / В Москве ученики спецшколы устроили бунт. / СМИ сообщили о гибели двух граждан России в ДТП в Таиланде. В посольстве РФ эту информацию пока не подтверждают.

Ссылки по теме

© 2016, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter