ФСБ провела в Саратове 20 обысков по делу о махинациях с питанием в школах

Публикации за 22.12.16

В Саратове возбуждено уголовное дело по фактам нарушений при организации питания детей в муниципальных образовательных учреждениях. Сегодня, 22 декабря, в администрации Заводского района города, в других организациях и по месту жительства подозреваемых состоялось порядка 20 обысков.

«В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что сотрудниками районной администрации давались неправомерные указания руководителям муниципальных образовательных учреждений о досрочном расторжении договоров по организации питания детей с действующими поставщиками услуг и оказывалось давление в целях заключения контрактов с аффилированными индивидуальными предпринимателями», – сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

Как рассказали в спецслужбе, следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по факту превышения полномочий должностными лицами администрации Заводского района Саратова и подведомственного учреждения МКУ «Централизованной бухгалтерии учреждений образования Заводского района Саратова», отмечает «РГ». Устанавливаются лица, причастные к противоправной деятельности.

Саратов, Иван Гридин

Саратов. Другие новости 22.12.16

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