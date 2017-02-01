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Скандалы и происшествия

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Публикации за 01.02.17

В Омске бывший зэк захватил заложницу ради дозы героина
Фото: otravleniya.net

В Омске бывший зэк захватил заложницу ради дозы героина

В Омске ранее судимый мужчина захватил заложника. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Омской области, следователи возбудили уголовное дело в отношении ранее судимого мужчины, подозреваемого в «захвате заложника, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» (п.«г» ч.2 ст.206 УК РФ).

Установлено, что около 10:00 1 февраля ранее неоднократно судимый за кражи и иные имущественные преступления 41-летний мужчина зашел в расположенный на улице 11 Северная частный дом, дверь которого оказалась открытой. В доме, угрожая ножом, он захватил в заложницы 13-летнюю девочку и стал требовать передать ему дозу героина.

Благодаря грамотным и согласованным действиям сотрудников УМВД России по Омской области при силовой поддержке сотрудников Росгвардии злоумышленник был в кратчайшее время обезврежен и задержан на месте преступления. Ребенок не пострадал.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия и другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Омск, Иван Гридин

Омск. Другие новости 01.02.17

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