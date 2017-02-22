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Скандалы и происшествия

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Публикации за 22.02.17

Прокуратура подтвердила передачу СКР материалов для нового дела против главы «Почты России»
Фото: vesti.ru

Прокуратура подтвердила передачу СКР материалов для нового дела против главы «Почты России»

В столичной прокуратуре подтвердили получение запроса Следственного комитета о возбуждении еще одного уголовного дела в отношении гендиректора «Почты России» Дмитрия Страшнова.

По словам представителя надзорного ведомства, материалы проверки обоснованности премиальных выплат заместителям главы госпредприятия переданы в Следственный комитет РФ для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ранее сегодня о новых претензиях прокуратуры к руководству «Почты России» сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Поводом послужили результаты проверки, проведенной сотрудниками прокуратуры Москвы. По мнению надзорного ведомства, Страшнов незаконно выписал своим замам премии почти на 270 млн рублей по итогам работы в 2014-2015 годах.

Напомним, в ноябре прокуратура уже направляла материалы в СКР для возбуждения дела в отношении главы «Почты России» за незаконное получение им бонуса в 95 млн рублей. Доследственная проверка по этому запросу еще не завершена.

Москва, Светлана Петрова

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