Чиновница Минкомсвязи ответит за бонус главе «Почты России» / В уголовном деле появился первый фигурант

Публикации за 15.03.17

Следственный комитет возбудил первое уголовное дело о незаконном получении стомиллионной премии главой «Почты России» Дмитрием Страшновым. Впрочем, сам Страшнов лишь косвенно причастен к делу, главной фигуранткой является чиновница Минкомсвязи Ирина Лаптева, которую подозревают в превышении должностных полномочий.

Уголовное дело было возбуждено по результатам доследственной проверки, в ходе которой следователи рассматривали материалы, поступившие в СКР из прокуратуры. В документах указывается, что выплату бонуса Дмитрию Страшнову в размере 95,4 млн рублей утвердили должностные лица Минкомсвязи. Тогда как глава госкомпании не мог похвастаться успешными результатами своей работы. Так, по подсчетам сотрудников надзорного ведомства, запланированных на год показателей «Почта России» не достигла. Например, план по инвестициям в предприятие не превысил 57% от намеченного, пишет «Коммерсант».

В прокуратуре пришли к выводу, что премия Страшнова могла составлять не более 3,2 млн рублей. Более того, при назначении его на должность главы «Почты России» в контракте не была указана максимальная сумма бонуса, что противоречит действующему законодательству. Первый заместитель генпрокурора Александр Буксман при передаче материалов в СКР просил изучить вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении самого Страшнова, а также двух руководителей департаментов Минкомсвязи.

Однако следователи решили, что основной подозреваемой является директор департамента организационного развития Минкомсвязи Ирина Лаптева. По мнению следствия, она совершила действия, выходящие за пределы ее полномочий и повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций, либо охраняемых законом интересов общества или государства. Именно Лаптева ответственна за формирование зарплат и премий сотрудникам Минкомсвязи и подведомственных ей организаций, в том числе «Почты России».

Сумма ущерба, причиненного чиновницей, оценивается в 128 млн рублей, из них 46 млн она необоснованно выписала в качестве зарплаты Страшнову за 2014-2015 годы, а также назначила ему премию по итогам 2014 года в размере 82 млн рублей. Страшнов в этом деле пока фигурирует лишь косвенно, впрочем, следователь Андрей Гилев отметил, что Лаптева превышала свои должностные полномочия именно в пользу гендиректора «Почти России». Дальнейший статус Страшнова будет зависеть от показаний чиновницы. Кроме того, его определят по итогам экспертиз, которые будут назначены в рамках расследования.

Напомним, в конце февраля в СКР был направлен другой запрос о возбуждении еще одного уголовного дела в отношении Дмитрия Страшнова. Поводом послужили результаты проверки, проведенной сотрудниками прокуратуры Москвы. По мнению надзорного ведомства, Страшнов незаконно выписал своим замам премии почти на 270 млн рублей по итогам работы в 2014-2015 годах.

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