Прокуратура приготовила новые обвинения для главы «Почты России» / «Незаконно премировал своих замов на 270 млн рублей»

Публикации за 22.02.17

Прокуратура нашла основания для возбуждения еще одного уголовного дела в отношении главы «Почты России» Дмитрия Страшнова. По данным надзорного ведомства, он незаконно выписал своим заместителям премии почти на 270 млн рублей по итогам работы в 2014-2015 годах, при том, что госпредприятие работало фактически в убыток. Соответствующие материалы прокуратура направила в СКР для рассмотрения вопроса о возбуждении еще одного уголовного дела о злоупотреблении полномочиями в отношении Страшного, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Проверка обоснованности выплаты премий замам руководителя ФГУП «Почта России», проведенная столичной прокуратурой, выявила, что Страшнов был в курсе того, что в 2014-2015 годах целевое финансирование предприятия из федерального бюджета составило 6 млрд 462 млн рублей. Кроме того, почтовая служба имела кредиты и займы, которые направлялись на обеспечение обязательств перед третьими лицами. Однако в финансовом отчете в Минкомсвязь глава «Почты России» указал, что под его руководством предприятие получило чистую прибыль – 1 млрд 253 млн рублей и 1 млрд 578 млн рублей соответственно в 2014-м и 2015 годах. После утверждения этих отчетов Страшнов подписал приказ о премировании своих заместителей: в мае 2015 года им было выделено 89,5 млн рублей, а в сентябре того же года еще 179,7 млн рублей. Судя по информации на сайте «Почты России», у Страшнова десять заместителей, а также имеющий такой ранг главный финансовый директор.

В то же время, по данным прокуроров, в 2014 году убытки «Почты России» от падения продаж превысили 4 млрд рублей, а «по значительному количеству показателей» намеченных результатов достигнуто не было, и они даже ухудшились по сравнению с 2013 годом. В 2015 году выручка госпредприятия выросла сразу на 6% при росте тарифов на услуги почтовой связи по пересылке внутренней корреспонденции на 11,4%. В итоге следователи пришли к выводу, что указанная руководством прибыль «Почты России» образовалась исключительно за счет 6,4 млрд рублей, полученных из бюджета. По мнению прокуратуры, премированием своих подчиненных глава ФГУП «причинил ущерб своему предприятию».

Материалы в отношении главы «Почты России» направлены в Главное следственное управление СК РФ по Москве для принятия решения о возбуждении уголовного дела о злоупотреблении полномочиями.

Ранее, в ноябре прошлого года Генпрокуратура попросила Следственный комитет возбудить уголовное дело в связи с нарушениями, допущенными при выплате бонуса в 95,4 млн рублей гендиректору «Почты России» Дмитрию Страшнову. В надзорном ведомстве такую премию назвали «незаконной» и попадающей под по ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»). На сегодняшний день решение о возбуждении уголовного дела или отказе в нем не принято: доследственная проверка продолжается.

Сам Страшнов заявлял, что премия была начислена ему в соответствии с законными нормативными актами, и он не собирается отказываться от вознаграждения, поскольку бонус ему начислило государство, а не он сам себе. А в Минкомсвязи посчитали, что вознаграждение главе «Почты России» являлось законным, а прокуроры, заявляя об обратном, ошиблись в расчетах.

Москва, Светлана Петрова

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