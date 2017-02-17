Ну наконец-то! СКР занялся проверкой выплаты бонуса главе «Почты России»

Публикации за 17.02.17

Следственный комитет России проводит проверку обоснованности выплаты бонуса гендиректору «Почты России» Дмитрию Страшнову по итогам 2014 года. Об этом сам глава почтовой службы сообщил изданию RNS. От дальнейших комментариев Страшнов отказался.

Напомним, в конце ноября прошлого года Генпрокуратура попросила Следственный комитет возбудить уголовное дело в связи с нарушениями, допущенными при выплате бонуса в 95,4 млн рублей гендиректору «Почты России» Дмитрию Страшнову. В надзорном ведомстве такую премию назвали «незаконной» и попадающей под по ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»). Также Генпрокуратура просила возбудить дело по ст.293 УК РФ («Халатность») в отношении двух руководителей департаментов Минкомсвязи РФ, принимавших решение о выплате премии.

Бонус рассчитывался исходя из чистой прибыли в 1,2 млрд рублей, однако, как отметили в прокуратуре, прибыль образовалась за счет финансирования «Почты России» из федерального бюджета, откуда было перечислено порядка 5,4 млрд рублей, что позволило оператору перекрыть убытки. По оценкам ведомства, вознаграждение Страшнова должно было составить не более 3,2 млн рублей.

Сам Страшнов заявил, что премия была начислена ему в соответствии с законными нормативными актами, и он не собирается отказываться от вознаграждения, поскольку бонус ему начислило государство, а не он сам себе.

В Минкомсвязи считают, что вознаграждение Страшнову являлось законным, а прокуроры, заявляя об обратном, ошиблись в расчетах.

В начале февраля официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной заявил, что Страшнову за многомиллионный бонус, скорее всего, грозит административная ответственность. «Скорее административное наказание будет. Но это вопрос Следственного комитета», – отметил он, подчеркнув, что в надзорном ведомстве по-прежнему считают, что премия главе «Почты России» начислена некорректно.

Напомним, что в конце прошлого года трудовой договор с Дмитрием Страшновым был продлен до 1 июля 2017 года. По истечении срока может быть рассмотрен вопрос о смене руководства госпредприятия, всё будет зависеть от результатов, которые покажет руководитель «Почты России», сообщал «Коммерсант» со ссылкой на правительственный источник.

Москва, Светлана Петрова

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