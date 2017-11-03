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Пятница, 3 ноября 2017, 09:20 мск

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Скандалы и происшествия

Суд заморозил 95 млн рублей на счетах экс-главы «Почты России»

Суд заморозил 95 млн рублей на счетах экс-главы «Почты России»

По решению суда на счету бывшего главы «Почты России» Дмитрия Страшнова арестованы более 95 млн рублей. Именно такая сумма ущерба установлена по делу о превышении должностных полномочий руководителем департамента Минкомсвязи РФ Ириной Лаптевой.

«Судом удовлетворено ходатайство следственных органов о наложении ареста на принадлежащие Страшнову денежные средства, находящиеся на счетах, запретив ему совершать операции по указанным счетам и распоряжаться находящимся на них денежными средствами в пределах установленной суммы ущерба более 95 миллионов рублей», – рассказали «Интерфакс» в Басманном суде Москвы.

Деньги на счетах Страшнова были арестованы еще 31 августа, адвокат бывшего начальника «Почты России» подал апелляционную жалобу, которая будет рассмотрена в Мосгорсуде 8 ноября.

Напомним, в начале 2017 года по итогам прокурорской проверки в «Почте России» были выявлены возможные злоупотребления при начислении премий руководителям компании. Материалы проверки поступили в Следственный комитет. Следователи полагают, что в 2014-2015 годах Страшнов необоснованно получил в общей сложности не менее 46 млн заработной платы и как минимум 82 млн рублей премии.

Позднее в отношении руководителя департамента организационного развития Минкомсвязи Ирины Лаптевой было возбуждено уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий».

Москва, Зоя Осколкова

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