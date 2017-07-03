Глава Минкомсвязи назначил временного гендиректора «Почты России»

Временным исполняющим обязанности генерального директора «Почты России» назначена Ольга Осина. Об этом министр коммуникаций и связи Николай Никифоров сообщил на своей странице в Twitter.

«Назначил Ольгу Осину временно исполняющей обязанности генерального директора ФГУП «Почта России», – написал он. Ранее Ольга Осина занимала пост первого заместителя генерального директора по финансовым, правовым и административным вопросам ФГУП «Почта России».

Контракт с Дмитрием Страшновым, который с 2013 года возглавлял «Почту России», истек 1 июля. По данным СМИ, Минкомсвязи не намерено продлевать с ним контракт.

Напомним, в начале 2017 года по итогам прокурорской проверки в «Почте России», были выявлены возможные злоупотребления при начислении премий руководителям компании. Материалы проверки поступили в Следственный комитет. Следователи полагают, что в 2014-2015 годах Страшнов необоснованно получил в общей сложности не менее 46 млн заработной платы и как минимум 82 млн рублей премии.

Позднее в отношении руководителя департамента организационного развития Минкомсвязи Ирины Лаптевой было возбуждено уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 03.07.17

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