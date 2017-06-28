«Почта России» раскрыла мошенническую схему отправки «серых» посылок

Служба безопасности «Почты России» выявила мошенническую схему отправки неучтенных посылок. Ущерб, причиненный государству, по оценке предприятия, составил сотни миллионов рублей.

Вброс «серой почты» осуществлялся посредником между отправителями и «Почтой России» – коммерческой фирмой «ООО «Экспресс». В настоящее время контракт с организацией расторгнут, сообщает пресс-служба «Почти России».

Предположительно, в мошеннической схеме участвовали должностные лица почтамтов при Казанском и Ярославском вокзалах Москвы и авиационного отделения перевозки почты в аэропорту Шереметьево.

Вывести мошенников на чистую воду удалось с помощью современных IT-систем, применяемых на «Почте России» в процесс обработки почтовой корреспонденции. Анализ данных о количестве и маршрутах доставки отправлений показал значительные объемы неучтенных дубликатов почтовых емкостей (контейнеров) с «серой почтой».

По данным «Почты России», за прошлый год потери государства от «серой» почты составили около 3 млрд рублей. Впрочем, этот показатель сократился почти в два раза по сравнению с 2015 годом.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 28.06.17

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