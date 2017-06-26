«Почта России» откроет таможенникам доступ базе данных

Специалисты Федеральной таможенной службы (ФТС) в течение ближайших трех лет получат доступ к информационным ресурсам «Почты России». Это, по мнению авторов идеи, позволит эффективнее находить в посылках наркотики и оружие, пишут «Известия» со ссылкой на замруководителя ФТС Анатолия Серышева.

«По данным ФТС, международные почтовые отправления в настоящее время – один из самых излюбленных бесконтактных способов контрабандного перемещения наркотиков. Все чаще с помощью почтовых операторов в страну доставляется оружие. Его предпочитают ввозить в посылках по частям, собирая уже внутри страны», – пишет издание. Также отмечается, что расширение полномочий ФТС предусмотрено «Комплексной программой развития ФТС на период до 2020 года», которую Минфин должен одобрить до конца лета.

«Технические решения, с помощью которых ведомства будут собирать и обрабатывать информацию, пока утверждаются. Детали оперативной работы мы открывать не будем. Можно сказать, что все процедуры будут проходить в соответствии с международным и российским законодательством», – подчеркнул Серышев.

По данным издания, в Россию ежегодно поступает около 350 млн посылок из других стран. В 2016 году сотрудники ФТС обнаружили в международных почтовых отправлениях более 120 кг наркотиков, а с начала 2017 года – более 30 кг.

Общество. Другие новости 26.06.17

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