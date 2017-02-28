Полиция Омска прорекламировала в соцсетях торговцев наркотиками (СКРИН)

Публикации за 28.02.17

Омские полицейские ошибочно разрекламировали онлайн-площадку, занимающуюся сбытом наркотических средств.

В своих аккаунтах в Twitter и «ВКонтакте» полиция Омска разместила призывы игнорировать спам-рассылки в Viber, авторы которых предлагают покупать наркотики. «У сотрудников Управления по обороту наркотиков УМВД России по Омской области информация о массовой рассылке подобных сообщений имеется, в настоящее время проводится проверка. Игнорируйте данные сообщения, не переходите по ссылкам», говорилось в сообщении.

Фото: сообщество «Омская полиция» во «ВКонтакте»

Но случился конфуз – в размещенных предупреждениях администраторы сообществ забыли скрыть адреса площадок, предлагающих широкий выбор наркотиков. Ситуация была исправлена лишь только после того, как несколько подписчиков указали администраторам на их упущение.

Омск, Иван Гридин

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