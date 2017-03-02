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Скандалы и происшествия

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Публикации за 02.03.17

В горздраве Москвы подтвердили гибель человека при обрушении тоннеля / Еще три человека пострадали
Фото govoritmoskva.ru

В горздраве Москвы подтвердили гибель человека при обрушении тоннеля Еще три человека пострадали

В департаменте здравоохранения Москвы подтвердили гибель человека при обрушении строящегося тоннеля на Калужском шоссе. По данным чиновников, еще трое рабочих получили травмы различной степени тяжести, передает РИА «Новости». Пострадавшие доставлены в столичные больницы.

Тоннель обрушился в четверг днем на 23-м километре Калужского шоссе в «новой Москве». По данным МЧС, рухнула опалубка с жидким бетоном на площади 40 квадратных метров. Представитель Мосгосстройнадзора уточнил, что обрушение произошло при бетонировании перекрытий секции тоннеля. Предположительно, причиной происшествия стало нарушение правил производства работ. На месте инцидента работают 33 спасателя МЧС и 12 единиц техники. К поиску людей также привлечены кинологи.

Генподрядчиком реконструкции Калужского шоссе на данном участке является компания «АРКС», подрядчиком – ООО «Альмакоргруп».

По данным центра организации дорожного движения (ЦОДД), из-за ЧП в районе 23-го км Калужского шоссе полностью перекрыто движение в сторону области, в связи с чем на трассе образовались пробки. Власти просят водителей объезжать проблемный участок через посёлок Мамыри, улицу Адмирала Корнилина на Киевское шоссе. Вернуться на Калужское шоссе можно через город Московский по Валуевскому шоссе с выездом в районе деревни Сосенки.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 02.03.17

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