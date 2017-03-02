СКР начал проверку обстоятельств обрушения тоннеля в «новой» Москве / Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Публикации за 02.03.17

Московский главк Следственного комитета организовал проверку обрушения строящегося тоннеля в районе 23 километра Калужского шоссе, где, по предварительным данным, один человек погиб. Как сообщила пресс-служба ведомства, другим людям оказывается вся необходимая помощь.

В СКР отметили, что обрушение произошло при заливке дорожного тоннеля. «В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа совместно со спасательными службами. Следователи приступили к осмотру места происшествия, устанавливается картина произошедшего, опрашиваются очевидцы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее в департаменте здравоохранения сообщали, что в результате ЧП травмы получили трое человек. Там также подтвердили гибель рабочего.

Предположительно, причиной происшествия стало нарушение правил производства работ. На месте инцидента работают 33 спасателя МЧС и 12 единиц техники. К поиску людей также привлечены кинологи.

Генподрядчиком реконструкции Калужского шоссе на данном участке является компания «АРКС», подрядчиком – ООО «Альмакоргруп».

По данным центра организации дорожного движения (ЦОДД), из-за ЧП в районе 23-го км Калужского шоссе полностью перекрыто движение в сторону области, в связи с чем на трассе образовались пробки.

Власти просят водителей объезжать проблемный участок через посёлок Мамыри, улицу Адмирала Корнилина на Киевское шоссе. Вернуться на Калужское шоссе можно через город Московский по Валуевскому шоссе с выездом в районе деревни Сосенки.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.03.17

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