В «новой Москве» обрушился строящийся тоннель, погиб человек

Публикации за 02.03.17

Один человек погиб при частичном обрушении строящегося тоннеля в «новой Москве». Инцидент произошел сегодня днем в районе 23-го километра Калужского шоссе.

Как сообщает «Интерфакс», рабочие рассказали, что произошло обрушение внутри конструкций со свежим бетоном. В зоне обрушения находятся люди. На месте работают экстренные службы. В пресс-службе ГУ МЧС уточнили, что на место уже прибыли спасатели.

По информации РИА Новости, площадь обрушения составила 40 квадратных метров. Ширина строящегося тоннеля 20 метров, а его длина – 500 метров. Информация о пострадавших уточняется, по предварительным данным, еще один человек не найден.

Москва, Зоя Березина

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