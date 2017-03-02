NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Общество

■■■■■■■■■

Публикации за 02.03.17

В «новой Москве» обрушился строящийся тоннель, погиб человек
фото news.3radio.ru

В «новой Москве» обрушился строящийся тоннель, погиб человек

Один человек погиб при частичном обрушении строящегося тоннеля в «новой Москве». Инцидент произошел сегодня днем в районе 23-го километра Калужского шоссе.

Как сообщает «Интерфакс», рабочие рассказали, что произошло обрушение внутри конструкций со свежим бетоном. В зоне обрушения находятся люди. На месте работают экстренные службы. В пресс-службе ГУ МЧС уточнили, что на место уже прибыли спасатели.

По информации РИА Новости, площадь обрушения составила 40 квадратных метров. Ширина строящегося тоннеля 20 метров, а его длина – 500 метров. Информация о пострадавших уточняется, по предварительным данным, еще один человек не найден.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 02.03.17

В бразильскую больницу доставили хохочущего зомби (ФОТО, ВИДЕО). Врачи были в шоке и не решались к нему подойти. / Пожар на улице Ватутина произошел от искры при сварке в деревянной мансарде. Компания, проводившая работы, обещала жильцам сделать ремонт (ВИДЕО). / Денег не нашли, особняк был продан законно, а следователя мы привлечем – заявления адвокатов Пьянкова и Богачева по делу экс-главы МУГИСО.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
DirectAdvert
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter