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Публикации за 02.03.17

Обрушение тоннеля в «новой» Москве стало уголовным делом

Обрушение тоннеля в «новой» Москве стало уголовным делом

Московский главк Следственного комитета РФ возбудил уголовное дело после обрушения строящегося тоннеля на 23 километре Калужского шоссе в «новой» Москве, где в результате ЧП погиб один человек и несколько пострадали. Расследование ведется по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ).

Установлено, что утром 2 марта произошло обрушение бетонной конструкции при заливке дорожного тоннеля. По предварительным данным, один человек погиб, другим пострадавшим, число которых уточняется, оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В настоящее время следователи и криминалисты ГСУ СК России по городу Москве совместно со спасательными службами продолжают работу на месте происшествия.

«Следствием собирается вся необходимая документация по строительству и эксплуатации указанного объекта для проведения судебно-строительной экспертизы, а также проводится комплекс иных следственных действий, направленных на установление причин и обстоятельств произошедшего», – говорится в сообщении ведомства.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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