В Новосибирской области мужик с гранатами требовал наркотики в больнице

Публикации за 21.03.17

В Новосибирской области сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который угрожал взорвать гранату в лечебном учреждении рабочего поселка Сузун. Как рассказали в пресс-службе Росгвардии, сотрудники ведомства получили сообщение о том, что неизвестный мужчина стучится в дверь больницы и требует выдать наркотики.

Наряд группы задержания незамедлительно прибыл на место происшествия. Дежурный врач пояснил, что мужчина, угрожая похожим на гранату предметом, требовал от него наркотики для личного употребления. Врач вместе с охранником обезвредили молодого человека и закрыли в помещении приемного покоя, однако он сумел выбраться через незапертое окно.

Вскоре сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в 70 м. от больницы и доставили его в отдел полиции. При досмотре полицейские изъяли у задержанного гранаты без маркировки и серийного номера Ф-1 и РГД-5 с запалом УЗРГМ. Инженерно-техническая группа ОМОНа установила, что обе гранаты учебные.

Новосибирск, Иван Гридин

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