Экс-мэр Барнаула отделался условным сроком за махинации с землей на 17 млн рублей

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Экс-мэра Барнаула Игоря Савинцева признали виновным в махинациях с земельными участками на 17 млн рублей. Суд приговорил бывшего градоначальника к четырем годам лишения свободы условно и возмещению судебных издержек в размере 300 тысяч рублей.

Согласно решению Центрального районного суда Барнаула, Савинцев признан виновным в превышении должностных полномочий, а также присвоении и растрате вверенного имущества в особо крупном размере. Обвинение требовало для экс-мэра пять лет в колонии общего режима, однако судья вынес наказание в виде четырех лет лишения свободы условно, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Уголовное дело в отношении Савинцева было возбуждено летом 2015 года. Было доказано, что чиновник в период с 2009 по 2015 год использовал в своих целях информацию о сформированных муниципальных земельных участках. Пять земельных участков в Барнауле стоимостью более 60 млн рублей были переданы в обход закона лицам, подконтрольным Савинцеву, и членам его семьи. «В результате превышения чиновником должностных полномочий муниципальному образованию был причинен имущественный ущерб в размере более 17 млн рублей», – говорится на сайте регионального управления СКР.

Смягчающими обстоятельствами были признаны состояние здоровья обвиняемого, а также его супруги и наличие двух внуков на иждивении. Кроме того, суд учел, что Савинцев является ветераном труда Алтайского края.

Барнаул, Зоя Осколкова

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