В Хакасии участники президентской стройки перешли на сухую голодовку / Власти утверждают, что свои обязательства выполнили

Публикации за 11.04.17

Бывшие рабочие масштабной стройки по возведению новых домов для погорельцев в Хакасии, чье жилье было уничтожено или значительно пострадало во время разгула природных пожаров весной 2015 года, пять дней назад отказавшиеся от приема пищи из-за неоплаченной работы, перешли на сухую голодовку, сообщил инициатор акции Евгений Салтынюк.

Он заявил, что должниками строителей являются две частные компании, являвшиеся субподрядчиками на стройке. О готовности начать голодовку Салтынюк заявлял еще в середине марта, но она не раз откладывалась благодаря заверениям властей о скором решение вопроса с оплатой труда.

В частности, состоялось несколько встреч с представителями регионального правительства. Напомним, изначально голодовка должна была проводиться в палатках на площади перед зданием правительства Хакасии, однако власти не согласовали акцию. В связи с этим, голодающие арендовали в Абакане жилье и начали акцию там.

«Мы переходим на сухую голодовку. В данный момент нас пять человек. Скорая уже приезжала, предлагала госпитализировать троих человек. У них боли в желудке, головные боли, плохое самочувствие. Пока к нам никто кроме медиков скорой не приходил», – приводит слова Салтынюка РИА «Новости».

Как пишет ИА «Хакасия», сейчас в акции протеста, кроме строителя из Черногорска Евгения Салтынюка, участвуют бригадир из Кемеровской области Наталья Добровольская, строитель из Красноярского края Сергей Трушин. К ним присоединились еще два участника президентской стройки из Красноярского края.

Ранее в пресс-службе регионального правительства заявили, что ситуация с невыплатами – спор строителей и частных субподрядчиков. Бюджет республики все свои обязательства выполнил и сегодня долгов по президентской стройке не имеет. Впрочем, власти признают, что некоторые субподрядчики не всегда заключали договоры о трудоустройстве со строителями.

Кроме того, в пресс-службе уточнили, что предлагали голодающим юридическую помощь, но те отказались обращаться в суд. Кроме того, в правительстве отметили, что бывшие рабочие не смогли предоставить документальных свидетельств о наличии перед ними задолженности со стороны строительных организаций, где те якобы работали.

Напомним, 12 апреля 2015 года в Ширинском, Усть-Абаканском, Бейском и Орджоникидзевском районах Хакасии природные пожары перекинулись на поселения. По данным СК, погибли более 30 человек, свыше 1,5 тыс. жителей пострадали. В 38 населенных пунктах Хакасии огнем были повреждены более 1,2 тысячи частных жилых домов, 1,2 тысячи дачных участков, 25 социально значимых объектов. Всего пострадали более 6,4 тысячи человек. В связи со случившимся президент РФ Владимир Путин поставил задачу построить для погорельцев жилье в срок до 1 сентября 2015 года.

Абакан, Иван Гридин

Абакан. Другие новости 11.04.17

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