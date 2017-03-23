Участники президентской стройки в Хакасии пожаловались Трампу (ВИДЕО) / Они объявят голодовку, если не получат зарплаты двухлетней давности

Публикации за 23.03.17

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В Хакасии чиновники попытались отговорить участников президентской стройки от идеи начать с понедельника, 27 марта, голодовку в связи с невыплатой заработной платы. Об этом рассказал строитель Евгений Салтынюк. По его словам, в пятницу, 17 марта, в региональном Минстрое состоялось совещание, в ходе которого власти пытались урегулировать ситуацию с долгами подрядчиков перед строителями домов для погорельцев.

«Нас убеждали повременить с акцией протеста. Но они два года не шевелились, где гарантия, что сейчас нас в очередной раз не кормят обещаниями?» – приводит 19rus.info слова Евгения Салтынюка. Строитель также заявил, что никаких гарантий ему и его коллегам никто предоставить не смог. По его словам, встреча в ведомстве никаких результатов не принесла. Вопросы, которые у бригады строителей имеются к подрядчику – ООО «Сот», так и остаются открытыми.

Директор компании-застройщика Виталий Петров, по-прежнему не согласен с суммой, которую ему предъявляют участники президентской стройки, потому, дальше слов дело не идет, рассказал строитель. Участники мероприятия также сообщили, что сам министр строительства региона Сергей Можаров на встречу со строителями не явился, а отправил туда своего первого заместителя Анатолия Безлепкина. Ему договориться со строителями не удалось – если до конца текущей недели люди не получат деньги, с понедельника объявят голодовку. Акцию протеста они намерены провести под окнами республиканского правительства.

Напомним, дома для погорельцев в Знаменке (Боградский район) были построены еще осенью 2015 года, но многие строители обещанных денег так и не увидели. Евгений Салтынюк также рассказал, что помимо строительства домов в Знаменке, он работал еще и в Целинном, Копьево, а также принимал участие в возведении детского сада в Сарагаше. И ни на одной из этих строек с мужчиной полностью не рассчитались. По его словам, в этой беде он не одинок.

О готовности начать голодовку участники президентской стройки официально поставили в известность уполномоченных по правам человека республики и страны, премьер-министра РФ и даже президента, но денег так и не увидели. Потому они решили обратиться за помощью к президенту США Дональду Трампу.

«Уважаемый господин Дональд Трамп, обращаются к вам строители государственной федеральной стройки Республики Хакасия. Да, мы ко всему миру обращаемся с просьбой, чтоб нам помогли достучаться до президента России, чтобы он наконец увидел и услышал нас. А то прилетает только в Хакасию отдыхать, больше ему дел в Хакасии нет. Два года бьемся, пишем президенту, что нам зарплату не выплачивают, наши деньги украли. На власть надежды нет», – рассказал участник оргкомитета по организации голодовки Евгений Салтынюк.

Абакан, Иван Гридин

Абакан. Другие новости 23.03.17

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