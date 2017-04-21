«Хотел заработать миллионы»: в ФРГ схватили россиянина за атаку на футболистов «Боруссии» / Следствие: подозреваемый действовал из жажды наживы

Публикации за 21.04.17

Полицейский спецназ задержал 28-летнего россиянина по подозрению в нападении на футболистов клуба «Боруссия» из Дортмунда. Спецоперация прошла сегодня утром в городе Баден-Вюртемберг, сообщает Spiegel. По данным издания, задержанный – 28-летний Сергей В., имеющий двойное гражданство – России и Германии, – действовал из корыстных побуждений. Он планировал сыграть на падении акций футбольного клуба и заработать на этом несколько миллионов евро. Позже генпрокуратура подтвердила факт задержания выходца из России. Изначально правоохранители квалифицировали преступление как теракт, в совершении которого заподозрили исламистов.

По данным следствия, мотивом преступления была жажда наживы. Перед атакой на автобус игроков «Боруссии» подозреваемый взял потребительский кредит и приобрел через интернет опцион на 15 тыс. акций клуба за 78 тыс. евро. В случае резкого падения стоимости ценных бумаг россиянин мог заработать до 4 млн. евро.

Отмечается, что исполнитель атаки проживал неподалеку от города Тюбингена. Мужчина находился в поле зрения правоохранительных органов около недели. На след возможного преступника их навел источник в финансовой сфере, сообщает немецкое издание.

Напомним, три взрыва произошли в Дортмунде вечером 11 апреля рядом с автобусом немецкого футбольного клуба «Боруссия» за час до игры 1/4 финала Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Монако». Бомбы были заложены на обочине дороги. В результате взрывов пострадали два человека – 26-летний испанский футболист Марк Бартра был ранен осколком стекла и доставлен в больницу, а также полицейский, который сопровождал на мотоцикле автобус «Боруссии». Автобус получил повреждения в двух местах. Из-за случившегося матч перенесен на среду, 12 апреля.

По данным газеты Bild, в день преступления подозреваемый прибыл в отель L`Arrivée, где разместилась перед матчем команда «Боруссия»и где он заранее забронировал номер. Бомбы он привел в действие с помощью дистанционного устройства. Россиянин запомнился служащим отеля из-за двух обстоятельств, пишет «Немецкая волна». Вскоре после взрывов, когда среди постояльцев возникла паника, он спокойно вошел в ресторан гостиницы и заказал стейк. Кроме того, мужчина высказывал недовольство номером, поскольку его окна не выходили на улицу. В итоге он согласился поселиться в комнате на самом верхнем этаже отеля, откуда можно было наблюдать за происходящим на улице и привести в действие взрывные устройства.

Москва, Светлана Петрова

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