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Публикации за 12.04.17

Власти Германии признали нападение на футболистов «Боруссии» терактом / Под подозрение попали исламисты
Автобус немецких футболистов после взрывов, фото Рейтер

Власти Германии признали нападение на футболистов «Боруссии» терактом Под подозрение попали исламисты

Генпрокуратура Германии признала терактом взрывы около автобуса футбольного клуба «Боруссия», прогремевшие вчера вечером. В сообщении ведомства говорится, что самодельные взрывные устройства были начинены металлическими предметами и имели радиус действия более 100 метров.

В организации атаки подозреваются исламисты, один задержан, в их квартирах проведены обыски. На месте взрывов были обнаружены три записки, что позволяет выдвинуть версию об исламистском следе, отметили правоохранители. Одно из посланий начинается со слов «Во имя Аллаха…» и содержит требование вывести самолеты «Торнадо» из Сирии. В другой записке есть требование закрыть авиабазу Рамштайн.

Три взрыва произошли в Дортмунде рядом с автобусом немецкого футбольного клуба «Боруссия» за час до игры 1/4 финала Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Монако», когда автобус находился примерно в трех километрах от стадиона немецкой команды. Бомбы были заложены на обочине дороги. В результате теракта пострадали два человека – 26-летний испанский футболист Марк Бартра был ранен осколком стекла и доставлен в больницу, а также полицейский, который сопровождал на мотоцикле автобус «Боруссии». Автобус получил повреждения в двух местах. Из-за случившегося матч перенесен на среду, 12 апреля.

Берлин, Светлана Петрова

Берлин. Другие новости 12.04.17

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