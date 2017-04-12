Власти Германии признали нападение на футболистов «Боруссии» терактом / Под подозрение попали исламисты

Публикации за 12.04.17

Генпрокуратура Германии признала терактом взрывы около автобуса футбольного клуба «Боруссия», прогремевшие вчера вечером. В сообщении ведомства говорится, что самодельные взрывные устройства были начинены металлическими предметами и имели радиус действия более 100 метров.

В организации атаки подозреваются исламисты, один задержан, в их квартирах проведены обыски. На месте взрывов были обнаружены три записки, что позволяет выдвинуть версию об исламистском следе, отметили правоохранители. Одно из посланий начинается со слов «Во имя Аллаха…» и содержит требование вывести самолеты «Торнадо» из Сирии. В другой записке есть требование закрыть авиабазу Рамштайн.

Три взрыва произошли в Дортмунде рядом с автобусом немецкого футбольного клуба «Боруссия» за час до игры 1/4 финала Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Монако», когда автобус находился примерно в трех километрах от стадиона немецкой команды. Бомбы были заложены на обочине дороги. В результате теракта пострадали два человека – 26-летний испанский футболист Марк Бартра был ранен осколком стекла и доставлен в больницу, а также полицейский, который сопровождал на мотоцикле автобус «Боруссии». Автобус получил повреждения в двух местах. Из-за случившегося матч перенесен на среду, 12 апреля.

Берлин, Светлана Петрова

Берлин. Другие новости 12.04.17

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