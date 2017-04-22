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Скандалы и происшествия

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Публикации за 22.04.17

На Ставрополье ликвидировали двух боевиков ИГ / Они готовили теракты и убийства религиозных деятелей
Фото пресс-службы Национального антитеррористического комитета

На Ставрополье ликвидировали двух боевиков ИГ Они готовили теракты и убийства религиозных деятелей

В Ставропольском крае в ходе спецоперации были уничтожены два боевика, которые, по данным спецслужб, были активными членами террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ). Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, ликвидированные бандиты готовили теракты.

Боестолкновение террористов и правоохранителей произошло в районе населенного пункта Усть-Невинский Кочубеевского. Боевики передвигались на автомобиле, при попытке их остановить они начали стрелять и были уничтожены ответным огнем. Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов в перестрелке не пострадали, передает РБК.

Спецслужбы располагали информацией о подготовке убитыми терактов с целью убийства религиозных деятелей. Один из убитых был главарем ячейки ИГИЛ в Ставропольском крае, второй был активным членом организации.

В результате обысков частного домовладения, в котором проживал один из террористов, были найдены гранаты, оружие, а также самодельное взрывное устройство, религиозно-экстремистская литература.

Ставрополь, Зоя Осколкова

Ставрополь. Другие новости 22.04.17

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