Более 200 силовиков до поздней ночи ловили экс-сотрудника МЧС, расстрелявшего 4 человек в Подмосковье Стрелок из Кратово ликвидирован спецназом

Сегодня ночью в ходе спецоперации при участии 200 сотрудников МВД и Росгвардии был ликвидирован 50-летний житель подмосковного поселка Кратово, который открыл стрельбу по прохожим из окон своего дома. Жертвами бывшего сотрудника МЧС стали 4 местных жителя, еще двое гражданских лиц и 4 бойцов СОБР получили ранения.

В субботу около 7 часов вечера житель подмосковного поселка Кратово Игорь Зенков заперся у себя дома и начал стрелять по прохожим из охотничьего ружья. Прибывшие на места инцидента полицейские предложили ему сдаться и сложить оружие, однако стрелок открыл огонь по силовикам. Правоохранители окружили здание и начали штурм: бойцы спецподразделений, по данным СМИ, использовали светошумовые гранаты, автоматы и пулеметы. Стрелок сначала отвечал стрельбой из карабина «Сайга», затем бросил в них гранаты, поджег дом и скрылся в лесу.

Поселок оцепили более 200 сотрудников МВД и Росгвардии, туда была введена бронетехника. На место спецоперации прибыл глава МВД России Владимир Колокольцев.

В ходе поисковой операции, завершившейся поздней ночью, преступник был обнаружен в лесополосе и ликвидирован спецназом.

По словам главы МВД, злоумышленник на протяжении нескольких часов отстреливался, бросал гранаты. Всего было 14 взрывов, в ходе которых пострадали 4 спецназовца, уточнил Колокольцев. Силовики получили касательные ранения, их здоровью ничего не угрожает, добавил он.

По данным СМИ, стрелок использовал самодельные гранаты, а также гранаты, найденные им на местах боев Великой Отечественной войны.

Несмотря на то, что операция по поимке стрелка, которому удалось ускользнуть из окруженного силовиками дома, сильно затянулась, глава МВД похвалил спецподразделения за качественную работу, передает радиостанция «Говорит Москва». «Они работали в очень сложных условиях, это все отягощалось наступлением темного времени суток, пересеченной местностью, большим количеством строений», – сообщил журналистам глава МВД. «Приходилось работать, шаг за шагом зачищая местность», – отметил Колокольцев. По его словам, общая площадь территории, где шла операция, составила 36 соток.

По факту произошедшего подмосковное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по четырем статьям: покушение на убийство двух и более лиц, убийство из хулиганских побуждений, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, незаконный оборот оружия. Мотивы преступника пока не установлены.

Официальных данных о личности стрелка пока не поступало. По данным источников, Зенков ранее служил в подразделении МЧС в подмосковном Жуковском и уволился по выслуге лет. Также отмечается, что стрелок участвовал в боевых действиях либо на Северном Кавказе, либо в Афганистане. Ряд СМИ сообщают, что мужчина страдал психическим расстройством. По разным сведениям, Зенков находился в состоянии «белой горячки» от злоупотребления алкоголем или был под воздействием стимуляторов.Также сообщается, что Зенков увлекался поиском в лесах оружия времен Великой Отечественной войны.

По данным СМИ, возможно, причиной бойни стал бытовой конфликт. Как пишет «Комсольская правда», Зенков конфликтовал с соседом, который построил себе слишком высокий дом и затенял ему огород. Именно он, по сведениям газеты, стал первой жертвой стрелка. По другой версии, экс-спасателю МЧС не нравился шум от построенного рядом автосервиса. Одна из жертв Зенкова – работник автосервиса, сообщает Life.ru.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 11.06.17

«Причинение смерти по неосторожности»: СКР возбудил уголовное дело по факту исчезновения 4-летнего Димы. / Пропавшего в лесу 4-летнего Диму все еще не нашли, детские следы обрываются у болота (ФОТО). / В Москве за махинации задержан топ-менеджер «Роснано». Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»