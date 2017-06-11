Мать кратовского стрелка могла стать его пятой жертвой / Полиция не может найти 80-летнюю женщину

Следственный комитет России отчитался о ходе расследования трагедии в подмосковном поселке Кратово, где местный житель застрелил четырех местных жителей и несколько часов отбивался от силовиков оружием и гранатами времен Великой Отечественной войны.

Следователи подтвердили информацию о том, что стрелком оказался Игорь Зенков 1967 года рождения. По данным СКР, Зенков с 1992 по 20014 годы работал в МЧС в должности слесаря-ремонтника отдела ремонта спасательного оборудования. За время работы он неоднократно ездил в командировки в «горячие точки», но участия в боевых действиях не принимал. По версии следствия, часть оружия, которое стрелок использовал при нападении, он привез из Чечни. Всё оно было старых образцов. «Часть оружия привезена им из командировки в Чечню, часть являлась самодельным. Никаких разрешений на хранение оружия у Зенкова не было, – говорится в сообщении ведомства. Следствие полагает, что у Зенкова было большое количество боеприпасов, ручные гранаты, гладкоствольное оружие и пистолет «Маузер».

В настоящее время сотрудники СКР обследуют территорию и собирают вещественные доказательства.

Вместе с тем, правоохранители до сих пор не нашли мать стрелка, которая проживала вместе с убийцей. По информации СМИ, работник социальной службы навещала 80-летнюю мать Зенкова в минувшую пятницу. Тогда она разговаривала и с ее сыном.

По версии полиции, мать Зенкова могла стать его жертвой, ее тело может находиться под завалами сгоревшего дома, передает «Интерфакс». Следственный комитет также не исключает, что мать стрелка, которая в последнее время болела и не могла передвигаться, могла погибнуть. Точно это удастся установить только после полной ликвидации пожара в доме, отметили в ведомстве.

По данным СКР, на данный момент установлена следующая картина происшествия: днем 10 июня Игорь Зенков начал стрелять в соседа, а затем поджег свой сарай. Он также выстрели в проходивших мимо незнакомых мужчину и женщину, которые попытались помочь потушить пожар. Впоследствии женщина от полученных ранений скончалась в больнице. Позже он застрелил еще двоих соседей.

Отстреливаясь от силовиков, Зенков ранил четырех из них. Правоохранители получили касательные ранения, их жизни ничего не угрожает. В ходе штурма дома стрелку удалось скрыться. По данным СМИ, преступник несколько часов прятался в расположенном неподалеку газовом колодце. Сегодня ночью в ходе спецоперации стрелок был ликвидирован спецназом.

По данным СМИ, Зенков страдал психическим расстройством и конфликтовал с соседями по поселку. Также отмечалось, что он собирал по лесам оружие и боеприпасы времен ВОВ.

Ранее источники РИА «Новости» сообщили, что следователи допросили отца Игоря Зенкова, который рассказал, что его сын в последние годы страдал от тяжелой депрессии и мог не спать по несколько суток.

Между тем в СМИ появились сообщения о том, что правоохранители обнаружили предсмертную записку в личных вещах Зенкова. Преступник обращается к своему отцу и жалуется на сложные отношения с соседями. Следователи отправили найденную записку на экспертизу, передает ТАСС.

Ранее источник сообщил, что Зенков мог убить местных жителей из-за бытовых конфликтов – у него были напряженные отношения с владельцем близрасположенного автосервиса – экс-спасателю МЧС не нравилось, что возле его дома постоянно ездят машины. Кроме того, он конфликтовал с соседом, чей дом затенял его участок, а также с проживавшим с ним в одном доме родственником, которому принадлежала половина дома Зенкова, передает bfm.ru. Тело родственника впоследствии было найдено на соседнем участке. Его жена спряталась в подвале соседского дома и благодаря этому выжила в бойне.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 11.06.17

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