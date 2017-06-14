СКР: «Кратовский стрелок» скупал оружие у коллекционеров и на блошиных рынках

«Кратовский стрелок», устроивший побоище в подмосковном поселке, не был копателем исторического оружия. Все предметы исторической атрибутики, в том числе со времен Великой Отечественной войны, он покупал у коллекционеров и на блошиных рынках.

Как сообщила пресс0служба регионального главка Следственного комитета, на сегодня по делу Игоря Зенкова допрошено более 50 свидетелей и назначено свыше 30 судебных экспертиз. «В том числе судебно-медицинские экспертизы тел Игоря Зенкова и потерпевших, баллистические судебные экспертизы, экспертизы метательного и холодного оружия по предметам, изъятым в ходе секторального осмотра места происшествия, а также посмертная психолого-психиатрическая судебная экспертиза», – уточнили в ведомстве.

Вместе с тем следователи продолжают поиск на месте пожара тела матери Зенкова Светланы Герцевой, проживавшей вместе с сыном.

Как отмечают в СКР, установить точную причину совершения преступления и его обстоятельства можно будет только после получения выводов экспертов и других доказательств.

Как сообщал РИА «Новый День», днем 10 июня в Подмосковье злоумышленник открыл стрельбу в соседа, а затем поджег свой сарай. Он также выстрелил в проходивших мимо мужчину и женщину, которые попытались помочь потушить пожар. Впоследствии женщина от полученных ранений скончалась в больнице. Позже он застрелил еще двоих соседей.

Следователи уже подтвердили информацию о том, что стрелком оказался Игорь Зенков 1967 года рождения. С 1992 по 2014 годы он работал в МЧС в должности слесаря-ремонтника отдела ремонта спасательного оборудования. За время работы он неоднократно ездил в командировки в «горячие точки», но участия в боевых действиях не принимал.

Накануне следователи обнаружили в доме стрелка две предсмертные записки, а также целый арсенал оружия и боеприпасов.

Как сообщила пресс-служба Следственного комитета, при разборе завалов дома после пожара найдены винтовка «Мосина», сигнальный пистолет «Вальтер», обрез двуствольного ружья, пистолет-пулемёт Шпагина ППШ, а также винтовки «Пибоди Мартини» и «Арисака», гранаты РГД 33, М39 и М 24, мины, два нарезных ствола, запалы, магазины, две гильзы 150 мм от артиллерии.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 14.06.17

Театр абсурда: Жириновский потребовал реновацию для здания Госдумы. / Экс-директор ФСИН «заработал» 8 лет колонии на мошенничестве с электронными браслетами. / В России появятся кандидаты и доктора теологических наук. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»