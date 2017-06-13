В доме «кратовского стрелка» найдены арсенал оружия и предсмертные записки

Две предсмертные записки, а также целый арсенал оружия и боеприпасов обнаружены в доме кратовского стрелка Игоря Зенкова, который в минувшие выходные устроил побоище в подмосковном поселке.

Как сообщила пресс-служба Следственного комитета, при разборе завалов дома после пожара найдены винтовка «Мосина», сигнальный пистолет «Вальтер», обрез двуствольного ружья, пистолет-пулемёт Шпагина ППШ, а также винтовки «Пибоди Мартини» и «Арисака», гранаты РГД 33, М39 и М 24, мины, два нарезных ствола, запалы, магазины, две гильзы 150 мм от артиллерии.

Из-за погодных условий осмотр пожарища приостановлен. Но до сих пор не найдены останки матери преступника, проживавшей вместе с ним.

Следователи установили, что никаких конфликтов у Зенкова с соседями не было. Жалоб от него не поступало ни в правоохранительные органы, ни в органы местного самоуправления.

В настоящий момент устанавливаются мотивы преступления, продолжаются допросы свидетелей. Содержание предсмертных записок пока не разглашается.

«Для установления истинных мотивов совершения преступления будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза Зенкова, – пояснили в СК РФ. – Экспертам в числе прочего будут представлены и предсмертные записки».

Как сообщал РИА «Новый День», днем 10 июня в Подмосковье злоумышленник открыл стрельбу в соседа, а затем поджег свой сарай. Он также выстрелил в проходивших мимо мужчину и женщину, которые попытались помочь потушить пожар. Впоследствии женщина от полученных ранений скончалась в больнице. Позже он застрелил еще двоих соседей.

Следователи уже подтвердили информацию о том, что стрелком оказался Игорь Зенков 1967 года рождения. С 1992 по 2014 годы он работал в МЧС в должности слесаря-ремонтника отдела ремонта спасательного оборудования. За время работы он неоднократно ездил в командировки в «горячие точки», но участия в боевых действиях не принимал. По версии следствия, часть оружия, которое стрелок использовал при нападении, он привез из Чечни.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 13.06.17

Николай Расторгуев экстренно госпитализирован в Туле. / Террористы изобретают бомбу-ноутбук. / Путин рассказал, как США помогали террористам в Чечне и создавали «Аль-Каиду». «Наши протесты игнорировались». Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»