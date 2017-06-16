В Запорожье пассажир трамвая случайно напоролся на вилы и погиб

В запорожском трамвае пассажир получил травму, от которой скончался на месте. Мужчина напоролся на вилы, которые перевозил его приятель.

Инцидент произошел в районе остановки «Центральный рынок» на улице Жуковского, сообщает местный портал Ipnews со слов очевидцев. Мужчина наткнулся на вилы, которые вез другой пассажир. От полученного ранения пострадавший скончался на месте.

По информации украинского портала Espreso, сельхозинструмент перевозил друг погибшего.

Запорожье, Зоя Осколкова

Запорожье. Другие новости 16.06.17

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