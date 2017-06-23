В Башкирии задержали троих террористов

В городе Сибай Республики Башкирия задержаны лидер и два члена запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной службы безопасности.

По данным силовиков, террористы вербовали местных жителей в запрещенную организацию, а также распространяли воинствующую исламистскую пропаганду с целью внести раскол в мусульманское сообщество республики, передает РИА «Новости».

В ходе обысков в жилище задержанных оперативники обнаружили запрещенную литературу и пропагандистские материалы.

В настоящее время члены террористической группировки находятся под арестом. Уголовное дело возбуждено по факту участия в террористической деятельности.

Запрещенная в России «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского освобождения») действует с 1953 года. В настоящее время последователи террористического движения ведут активную деятельность в Сирии, Египте, Иордании, Тунисе, Кувейте, Палестине, Турции и Западной Европе.

Уфа, Зоя Осколкова

Уфа. Другие новости 23.06.17

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