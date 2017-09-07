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Скандалы и происшествия

Поклонская ответила насчет сексуальной неудовлетворенности: «Жириновский прогадал»

Поклонская ответила насчет сексуальной неудовлетворенности: «Жириновский прогадал»

Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская отреагировала на заявление лидера ЛДПР Владимира Жириновского, рассказавшего о «сексуальной неудовлетворенности», комментируя протест народной избранницы против фильма Алексея Учителя «Матильда».

Накануне главный либерал-демократ в стране в эфире радиостанции «Эхо Москвы», отвечая на вопрос ведущего о том, «что происходит» с «Натальей Владимировной (Поклонской)», заявил, что «везде, где есть какие-то действия в искусстве, в политике, в творчестве, – везде есть сексуальная неудовлетворенность». «Вот работает крепостной – он работал, там ничего нет. Рабочий, слесарь стоит у станка, шахтер – там не может быть другой ориентации, руби уголек и руби уголек», – уточнил Жириновский.

Также лидер ЛДПР назвал императора Николая II «слабым трусливым подкаблучником» и обещал «поговорить» с Поклонской по этому поводу.

Поклонская, говоря о сексуальной неудовлетворенности, заметила, что Жириновский «не угадал» в ее случае, передает РБК. И посоветовала ему обратить внимание на собственное состояние. «Лучше подумайте, всем ли удовлетворены вы, позволяя себе скатываться до обсуждения своих коллег, используя такие выражения «ниже пояса», – сказала она, обращаясь к политику. «Я – о махинациях с использованием государственных денег, а мне – о «сексуальной неудовлетворенности». У кого что болит?» – вопросила бывший прокурор Крыма. При этом Поклонская вновь обратилась к теме «царствования Николая Александровича Романова», отметив, что в эти времена «первый же русский офицер» вызвал бы Жириновского «на дуэль», «потребовав сатисфакции» за оскорбление женщины.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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