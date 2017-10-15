Готовили теракты в Дагестане: НАК опубликовал видео задержания боевиков ИГ* в Москве и Махачкале

Национальный антитеррористический комитет (НАК) опубликовал видео, на котором запечатлено задержание и допрос четырех боевиков из запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство», планировавших серию атак в Дагестане.

На видеозаписи допроса один из подозреваемых сообщил, что познакомился с неким человеком, который принес готовые самодельные бомбы. «Изначально он принес три штуки, две маленьких были», – рассказал задержанный. По его словам, взрывные устройства были начинены пневматическими шариками. Одна из бомб была на часовом механизме и оснащена магнитом, чтобы можно было прикрепить ее к поверхности, уточнил он.

Другой задержанный рассказал, что должен был передать деньги неким людям, которые затем выдадут им оружие, сообщает РБК. По его словам, с помощью купленного оружия экстремист и его соратники собирались совершить нападения на правоохранителей.

О задержании членов «спящей» ячейки ИГ (запрещена в РФ) в Москве и в Махачкале стало известно вечером в субботу. Спецоперация была проведена 13 и 14 октября. Всего силовики задержали четырех человек – выходцев из Дагестана. Как отметили в НАК, задержанные сообщили, что связаны с эмиссарами террористической группировки и планировали совершить террористические акты с помощью взрывных устройств и холодного оружия в Дагестане во время проведения массовых мероприятий.

Кроме того, задержанные собирались атаковать сотрудников полиции и военнослужащих. В Махачкале правоохранители обнаружили два тайника, в которых были спрятаны три самодельных взрывных устройств.

Ранее на этой неделе директор ФСБ и глава НАК Александр Бортников заявил, что в этом году на Северном Кавказе удалось выявить и пресечь деятельность 20 «спящих» ячеек террористов.

*ИГ – террористическая организация, деятельность которой запрещена в России

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.10.17

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