Задержанные боевики ИГ* планировали уcтроить бойню на фестивале молодежи

Боевики из запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство», задержанные в выходные в Махачкале и Москве, планировали нападение на участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов, которые в минувшую субботу прибыли в столицу Дагестана.

Около 50 делегатов из 30 стран приехали в Махачкалу, чтобы посмотреть достопримечательности и пообщаться с местной молодежью. Террористы собирались устроить несколько взрывов и напасть с ножами на участников этих мероприятий, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источник. По замыслу боевиков такая атака должна была обеспечить акции максимальный резонанс.

Задержанные были выходцами из Дагестана и трудились разнорабочими на стройке. Уже после задержания они признались в контактах с эмиссарами ИГ (запрещена в РФ) и изготовлении трех взрывных устройств. При этом в спецслужбах предполагают, что причастных к подготовке терактов и нападений на правоохранителей было больше четверых.

По данным источника, выйти на экстремистов помогло изучение переписки подозреваемых в интернете. Задержанные обсуждали в Сети способы осуществления нападений, выбирали виды оружия, искали сведения об изготовлении самодельных взрывных устройств.

О задержании «спящей ячейки» ИГ (запрещена в РФ) Национальный антитеррористический комитет сообщил в субботу, 14 октября. По его данным, боевики были схвачены 13 и 14 октября, а изготовленные ими бомбы уничтожены. Как отметили в НАК, задержанные сообщили, что связаны с эмиссарами террористической группировки и планировали совершить теракты с помощью взрывных устройств и холодного оружия в Дагестане во время проведения массовых мероприятий. Кроме того, задержанные собирались атаковать сотрудников полиции и военнослужащих. 15 октября спецслужбы опубликовали видео задержания и допросов подозреваемых.

ИГ* – террористическая организация, запрещена в России

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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