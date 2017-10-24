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Вторник, 24 октября 2017, 08:53 мск

российское информационное агентство 18+

Скандалы и происшествия

В США годовалый малыш из России утонул в джакузи

В США годовалый малыш из России утонул в джакузи

В американском штате Флорида скончался годовалый ребенок из России. По данным правоохранителей, ребенок утонул в джакузи, пока его родители веселились на вечеринке.

Инцидент произошел в городе Тринити округа Паско. Семья приехала из России в гости к родственникам. Когда взрослые праздновали день рождения, малыш пробрался в спа-центр и каким-то образом попал в джакузи, сообщает газета Tampa Bay Times.

Родители бросились искать малыша и обнаружили его в бессознательном состоянии. Ребенка госпитализировали, однако врачи не смогли спасти ему жизнь.

В полиции заявили, что причиной смерти младенца стал несчастный случай. Преступного умысла, по мнению правоохранителей, в происшествии не обнаружено.

Тринити, Зоя Осколкова

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