На берегах Байкала обнаружили десятки погибших нерп / Росрыболовство проводит проверку

В акватории озера Байкал зафиксирован третий случай массовой гибели нерпы. В общей сложности обнаружены трупы 70 животных. Росприроднадзор и Росрыболовство проводят проверку.

Семь мертвых нерп нашли возле поселка Мурино в Слюдянском районе Иркутской области. Это третий случай массовой гибели тюленей на Байкале за последнее время. На месте работают сотрудники Росприроднадзора, передает «Интерфакс».

Ранее около 30 погибших животных были обнаружены туристами возле населенного пункта Новый Энхалук. Очевидцы утверждают, что на телах нерп есть раны. Фотографии мертвых тюленей туристы разместили в социальных сетях.

Кроме того, более 30 мертвых тюленей нашли сотрудники ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» на побережье Байкала между поселками Порт Байкал и Култук в Слюдянском районе.

Проверку по данному факту также инициировали специалисты Ангаро-Байкальского управления Росрыболовства.

Пока точно неизвестно, что могло стать причиной смерти нерп. В Росприроднадзоре рассматривается две версии произошедшего – заболевание или негативное изменение в среде обитания. Несколько туш было отправлено на экспертизу в ветеринарную службу. Первый результат вскрытия показал, что нерпы, найденные у Порта Байкал, погибли от остановки сердца. Анализ исключил инфекцию и отравление. Исследования проб, взятых в других местах массовой гибели нерп, продолжаются.

Иркутск, Зоя Осколкова

Иркутск. Другие новости 30.10.17

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