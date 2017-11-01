Прокуратура: байкальские нерпы могли умереть от голода

Причиной массовой гибели нерпы на озере Байкал могла стать бескормица. Тюлень настолько расплодился, что ему не хватило пищи. Эти животные питаются мелкой рыбой и не едят байкальского омуля.

По данным Западно-Байкальской природоохранной прокуратуры, по результатам экспертизы, выяснилось, что в желудках мертвых нерп не было пищи в момент гибели. Это может говорить о том, что тюленям не хватило кормовой базы, передает «Интерфакс». По словам местных жителей, в последнее время в Байкале стало мало рыбы.

«Возможно, мы наблюдаем природный механизм регулирования численности популяции, о котором нам говорили ученые. Специалисты изъяли две туши нерпы, чтобы провести вскрытие и подробно изучить, чем она питалась и в каком физическом состоянии находилась», – отметил природоохранный прокурор Алексей Калинин. Тюлени погибли не в один момент, а в течение двух дней. Вопреки слухам, животные не выбрасывались на берег, их трупы вынес прибой.

Кроме того, проверки исключили причастность к массовой гибели нерп браконьеров. На тушках животных не обнаружили повреждений, например, огнестрельных ранений или травм от браконьерских сетей.

Как ранее писал «Новый День», в октябре зафиксированы три случая гибели байкальских нерп. В Иркутской области и Бурятии обнаружили 132 трупа животных. Первые результаты анализа проб, взятых с тел погибших тюленей, не прояснили ситуацию. Исследование показало, что нерпы умерли от остановки сердца. Инфекции выявлено не было, в частности, экспертиза установила отсутствие вируса чумы плотоядных, который стал причиной массовой гибели байкальской нерпы в 1980-х годах. Исследования на другие вирусы продолжаются.

Иркутск, Зоя Осколкова

Иркутск. Другие новости 01.11.17

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